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السينما الايرانية ما بين الماضي والحاضر

السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

شهدت السينما الايرانية على مر التاريخ منعطفات عدة يمكن تقسيمها الى ما قبل الثورة الاسلامية وما بعدها . فبعد ان كانت قبل الثورة مجرد صناعة للترفيه والتسويق تحولت ما بعدها الى صناعة هدفها السمو بالانسان اخلاقيا ومعنويا اضافة الى تنويره بشأن القضايا المجتمعية والسياسية .

العالم - فيديوغرافيك

الفيديو المرفق يسلط الضوء على جانب ضئيل من تاريخ السينما الايرانية .

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