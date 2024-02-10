وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره اللبناني

العالم - ايران

وعلى هامش مشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين، التقى اليوم السبت امير عبد اللهيان نظيره اللبناني وتباحثا في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتناول الطرفان في لقائهما المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطور التفاعلات والتعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية،كما استعرضا آخر مستجدات أزمة غزة والتأكيد على ضرورة وقف الحرب وإرسال مساعدات فورية لأهالي غزة.

وقبل هذا اللقاء، التقى امير عبد اللهيان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.