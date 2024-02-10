عبداللهيان لأمريكا: هذا هو الخيار الوحيد لعودة السلام للمنطقة

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ان المقاومة الفلسطينية قامت بعملها بشكل دقيق وحكيم على الصعيدين الميداني والسياسي.

وأضاف: من الواضح أنه بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على هذه الحرب فإن الكيان الصهيوني وداعميه لم يحققوا أي انجاز ملموس.

وتابع، ان طهران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة، مشيرا إلى أن التطورات في غزة تتجه نحو حلّ سياسي لكن نتنياهو يريد الحرب.

وأضاف: نؤكد أن الحرب ليست هي الحل ولم نرحب باتساع الحرب في المنطقة. ونعتقد أن مقاومة فلسطين وحماس تصرفت بعقلانية خلال الوقوف في وجه جرائم الكيان الصهيوني وخلال المسار السياسي.

وقال أمير عبداللهيان: نقول بوضوح إنه إذا كانت أمريكا تبحث عن السلام في المنطقة فإن الحل هو وقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف: تلقينا تقارير مبشرة من كبار المسؤولين اللبنانيين والوزير بشأن التطورات الداخلية في لبنان. إيران لا تريد إلا الخير للبنان.

يتبع ..