تقرير خاص: هل الشعب العراقي لا يريد القوات الاميركية؟!!

العالم - خاص بالعالم

ونظمت شرائح المجتمع المختلفة في العديد من مدن العراق وقفات واحتجاجات للمطالبة بإخراج القوات الامريكية.

وطالبت أوساط شعبية بإعادة النظر في العلاقات الدولية لوضعِ حد للانتهاكات الامريكية للسيادة العراقية، وضرورة اتخاذ الحكومة مواقف جدية وقرارات تعجل بانسحاب القوات الامريكية من العراق وانهاء الوجود العسكري الاجنبي.

وقد تدخل العلاقات العراقية الامريكية مرحلة جديدة يشوبها الحذر والتصعيد بسبب الهجمات المتكررة لقوات الاحتلال الأمريكي، يرافقها ضغط شعبي لمطالبة الحكومة العراقية بالإسراع في إخراج القوات الأمريكية، واتخاذ المواقف الحازمة التي تضمن سيادة العراق.

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