تل أبيب تبلغ عددا من الدول عن استعدادها لعملية برية في "رفح"

العالم-فلسطين

وذكر تقرير "كان" أنه بعد طلب كل من مصر والولايات المتحدة، فإن العملية البرية في رفح ستبدأ فقط بعد شرطين هما:

- إخلاء واسع للسكان من رفح ومحيطها.

- اتفاق بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ومصر على نشاط عسكري إسرائيلي ضد الأنفاق في محور "فيلادلفيا" (محور صلاح الدين)".

وأضاف التقرير أن" "إسرائيل" جهزت خطه مفصلة، بنموذج تجريبي، يتيح عودة عشرات الآلاف من الغزيين الى شمال غزة، وهي كالآتي:

- بداية، سيتم إقامة مجمعات في العيادات والمدارس مع مخابز.

- لاحقا سيتم اقامة مدينة خيام على مسافة قريبة.

- بعد ذلك، سيتم إدخال الغذاء والمياه والمعدات الإنسانية بصورة متواصلة من معبري "إيرز" و"كارني" شمالي غزة.

- ثم ستنقل المسؤولية عن المنطقة الى مسؤولين محليين في غزة، ويشارك في تنفيذ هذه الخطوة منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية.

وتمت الإشارة أمس الجمعة إلى أن "جهاز الأمن الإسرائيلي بدأ بتجهيز خطة لإجلاء السكان من رفح وهي تدرس كلا الإمكانيتين:

- إخلاء المواطنين إلى خان يونس شمال رفح، أو السماح لعودة عدد كبير من سكان غزة الى مواقع محددة في شمال غزة.

هذا وكثفت قوات الاحتلال استهدافاتها في جنوب قطاع غزة لا سيما في مدينة رفح، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني إلى المنطقة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

كما أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجلس الحرب بتاريخ اكتمال عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح وذلك بحلول بداية شهر رمضان الموافق لـ10 مارس المقبل، بحسب مسؤول إسرائيلي لـCNN.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من "كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح من قبل الجيش الإسرائيلي".

يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولين إسرائيليين آخرين قد أعلنوا في الأيام الأخيرة أن "الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، في مدينة رفح"، حسب زعمهم.