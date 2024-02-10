فيديو خاص: قصف الطابق الاخير لمستشفى في خان يونس

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واضاف مراسلنا: اخر استهداف كان للشرطة الفلسطينية استشهد على اثره اثنان من افرادها في حي البرازيل في مدينة رفح، فيما تم استهداف منزل لمدنيين في منطقة الشوكة شرقي محافظة رفح، وقد نقلت جميع الجثامين الى مستشفى ابو يوسف النجار.

وتابع ان هناك اصابات خطيرة بين عشرات الاصابات جراء العدوان الاسرائيلي، ولا تستطيع الطواقم الطبية التعامل معها بسبب تكدس المرضى والمصابين والمدنيين في المستشفيات والافتقار الى الامكانيات اللازمة بفعل الحصار.

وفي خان يونس قال مراسلنا ان القصف تركز في محيط مستشفى ناصر الطبي بعد اقتحام الجيش الاسرائيلي بوابة المستشفى دون ان يقتحهم اقسامها، لكنه يحاصرها ويمنع الخروج والدخول اليها.

واشار الى ان القصف المدفعي الاسرائيلي استهدف الطابق الاخير من المستشفى ما ادى الى استشهاد 9 من النازحين.

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