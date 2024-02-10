فيديو خاص: كاتب اسرائيلي يفضح آخر كذبات نتانياهو حول حماس

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان نتانياهو مصر على انه لا يمكن وقف الحرب الا بالقضاء على اربع كتائب تابعة لحركة حماس مرابطة في منطقة رفح، ويعتبر انه لا يمكن ان نكون قد انتصرنا الا بانهاء وجود هذه الكتائب في انفاق رفح.

تابع: لكن في المقابل هناك في المجلس العسكري من يقول ان هذه مغامرة جديدة من نتانياهو يريد من خلالها ان يطيل امد الحرب في وقت يبدو الواقع لا يحتمل الذهاب الى عملية عسكرية في رفح لأسباب كثيرة.

واوضح مراسل العالم: السبب الاول هو ان هناك اليوم اكثر من 1.8 الف فلسطيني يتواجدون في رفح والدخول اليها سيكون مغامرة وسيزيد من الخسائر الاسرائيلية.

اضاف: الامر الآخر هو ما طرحه رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال بأنه لا يمكن ان ندخل الى رفح الا بالتنسيق مع مصر وهذا لا يمكن ان يكون بالطريقة التي يريدها نتانياهو.

واشار الى ان الكاتب الاسرائيلي عاموس ارائيل اتهم في صحيفة هاآرتس نتانياهو بانه كذب في المؤتمر الصحفي حول رد حماس وقال انه قام بتسريب طلبين لم تطلبهما حماس من اجل اثارة الرأي العام، حتى يرفض الصفقة بناء على ذلك.

وتابع مراسلنا: عاموس ارائيل قال في مقاله المطول اليوم ان نتانياهو يبحث عن انصار لذاته وهو انتصار وهمي، وحذر بشدة من اقتحام منطقة رفح او الدخول في ما يسمى المعركة في رفح.

وقال ان نتانياهو يطرح اليوم فكرة نقل الفلسطينيين واجلاء المدنيين من رفح وهو ما يعارضه ثلاثة من الجنرالات وكذلك فان الشاباك ابدى معارضته لهذا الرأي لكن نتانياهو متمسك بالخضوع لرأي المتطرفين في الحكومة الموسعة.