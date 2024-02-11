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بالفيديو ..
طائرة إستطلاع لجيش الاحتلال تسيطر عليها مقاومة لبنان الإسلامية
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الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش
نشر الاعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد طائرة الإستطلاع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي التي سيطرت عليها المقاومة الإسلامية.
العالم -
لبنان
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
لبنان
الاحتلال
الانهيار الوشيك
كلمات دليلية :
جيش الاحتلال
المقاومة الإسلامية في لبنان
طائرة الإستطلاع
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