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طائرة إستطلاع لجيش الاحتلال تسيطر عليها مقاومة لبنان الإسلامية

الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

نشر الاعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد طائرة الإستطلاع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي التي سيطرت عليها المقاومة الإسلامية.

العالم - لبنان

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