قيادي بالجهاد يكشف للعالم مصير مفاوضات الهدنة في غزة

العالم - خاص العالم

وقال هيثم ابو الغزلان في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان اتفاق الاطار هي ليست ورقة فلسطينية بل هي قدمت لحركة حماس وضمن اطار المشاورات الداخلية لها و ضمن مشاوراتها مع حركة الجهاد الاسلامي وكافة القوى الوطنية اصدرت قرارها وتم التوصل الى جملة من المرتكزات السياسية التي يمكن البناء عليها ويجب ان تفضي حسب المقاومة الى وقف اطلاق نار كامل ونهائي في قطاع غزة.

واشار الى ان هذا الرد الفلسطيني هو في جزء كبير منه موافقة ولكن كان هناك تفصيل قدمته المقاومة عبر حماس لمصر وقطر ، وكان به جزء ما تريده المقاومة.

واوضح انه لا يمكن القول ان المفاوضات فشلت لانها لم تبدأ حتى هذه اللحظة، واليوم هناك اطار ومرتكزات وضعتها المقاومة تعمل وفقها وهي بالتاكيد لن تعطي بالسياسية ما لم يستطيع الاحتلال الاسرائيلي ان ياخذه في الميدان .

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