الاحتلال يواصل جرائمه بمستشفى الأمل.. والصحة العالمية قلقة

العالم - فلسطين



وفي خطوة جديدة أقدم على مصادرة مفاتيح مركبات الإسعاف والمركبات الإدارية لمنع تشغيلها لإنقاذ الجرحى في القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح السبت، إنّه وعقب اقتحامها مستشفى الأمل في خانيونس، قامت قوات الاحتلال بسرقة كافة مفاتيح مركبات الإسعاف والمركبات الإدارية وقاموا بقفل المقود.

الصحة العالمية تعبر عن قلقها

من جانبه، قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه يجب على "إسرائيل" حماية العاملين في القطاع الصحي في غزة وتوفير الأمن للمرضى.

جاء ذلك في بيان على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، السبت، عبر فيه عن قلق منظمة الصحة البالغ بشأن أنباء مداهمة القوات الإسرائيلية للمستشفى الموجود في خان يونس بقطاع غزة.

وتابع: "يجب إطلاق سراح المرضى والعاملين فورا وتوفير الحماية لجميع المرافق الصحية بصورة دائمة".

ولليوم 127 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 28064 شهيدا، وإصابة 67611 جريحا آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.