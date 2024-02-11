اكبر داعمي فلسطين..القتل الرحيم ينهي حياة مسؤول اوروبي سابق

العالم- اوروبا

وقال معهده "منتدى الحقوق" نيابة عن أسرته إنه توفي يوم الاثنين الماضي.

وتوفي هو وزوجته يوجيني فان آخت-كريكلبرج، معا على الأرجح، من خلال القتل الرحيم وهو غير قانوني في هولندا، تحت ظروف معينة.

وكانت تبلغ 93 عاما. وكانا معا لأكثر من 70 عاما.

وكان فان آخت في حالة صحية سيئة، بعد تعرضه لسكتة دماغية في عام 2019.

يذكر أن فان آخت وهو ديمقراطي مسيحي، كان رئيس وزراء هولندا، في الفترة من عام 1977 حتى عام 1982، بعد أن تولى منصب وزير العدل لعدة سنوات.

وقضى فان آخت عدة سنوات يشن حملة من أجل حقوق الفلسطينيين وأقام "منتدى الحقوق" لهذا السبب.

وكان ينتقد بشدة سياسة حزبه بشأن الكيان الإسرائيلي، خلال السنوات الأخيرة له، بعد أن ترك الحزب في عام 2021.