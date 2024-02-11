الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤
٠٨:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صور..

اكبر داعمي فلسطين..القتل الرحيم ينهي حياة مسؤول اوروبي سابق

اكبر داعمي فلسطين..القتل الرحيم ينهي حياة مسؤول اوروبي سابق
الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام هولندية، الجمعة، أن رئيس وزراء هولندا الأسبق، دريس فان آخت، توفي عن عمر يناهز 93 عاما، في منزله في "نيميجن".

العالم- اوروبا

وقال معهده "منتدى الحقوق" نيابة عن أسرته إنه توفي يوم الاثنين الماضي.

وتوفي هو وزوجته يوجيني فان آخت-كريكلبرج، معا على الأرجح، من خلال القتل الرحيم وهو غير قانوني في هولندا، تحت ظروف معينة.

وكانت تبلغ 93 عاما. وكانا معا لأكثر من 70 عاما.

وكان فان آخت في حالة صحية سيئة، بعد تعرضه لسكتة دماغية في عام 2019.

يذكر أن فان آخت وهو ديمقراطي مسيحي، كان رئيس وزراء هولندا، في الفترة من عام 1977 حتى عام 1982، بعد أن تولى منصب وزير العدل لعدة سنوات.

وقضى فان آخت عدة سنوات يشن حملة من أجل حقوق الفلسطينيين وأقام "منتدى الحقوق" لهذا السبب.

وكان ينتقد بشدة سياسة حزبه بشأن الكيان الإسرائيلي، خلال السنوات الأخيرة له، بعد أن ترك الحزب في عام 2021.

روابط ذات صلة

قائد الجيش الهولندي: علينا أن نستعد عسكريا لحرب محتملة مع روسيا

بسبب لقاح كورونا..بريطانيا خططت لشن هجوم عسكري على دولة بالناتو

غرّد عن فلسطين واختفى..أين عالم الزلازل الهولندي الشهير؟!

العالم الهولندي: المتفجرات الملقاة على غزة ستسبب في زلزال كبير+تفاصيل