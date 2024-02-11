الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤
٠٨:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. اضاءة أطول برج في إيران لمناسبة ذكرى انتصار الثورة

بالصور.. اضاءة أطول برج في إيران لمناسبة ذكرى انتصار الثورة
الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

قامت السلطات في بلدية طهران باضاءة أطول برج في إيران و هو برج "ميلاد" لمناسبة ذكرى انتصار الثورة.

العالم - إيران

روابط ذات صلة

بالصورة.. استعراض صاروخ 'قيام' في شوارع طهران!