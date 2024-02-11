بالفيديو.. ما هي رسالة الشعب الايراني في ذكرى احياء الثورة الاسلامية؟

العالم - مراسلون

واوضحت ان اليوم الشارع الايراني يرد من جنوب غرب ايران على الاعداء بانه يقف مع بلاده وقياداتها، مشيرة الى ان هناك شعارات ترفع على طول تاريخ الجمهورية الاسلامية ككل المسيرات الوطنية والدينية "الموت لامريكا والموت لاسرائيل" والذي سيبقى حتى زوال الكيان الصهيوني وستبقى القضية الفلسطينية حاضرة في كل مناسبة، لاسيما وان انطلاقة هذه الثورة كانت ترتكز على القضية الفلسطينية ودعمها.

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واشارت الى ان الجموع الغفيرة التي اتت لاحياء الذكرى الـ45 لاحياء الثورة الاسلامية لديها رسالة واضحة وهي دعم مبادئ الثورة الاسلامية

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