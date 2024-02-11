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فيديو خاص: اسير يكشف عن تعامل الاحتلال مع المحتجزين في القطاع

الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن حركة حماس ردت على تهديدات الاحتلال بشن عملية برية على رفح بان اي عملية عسكرية في رفح ستنسف جهود الهدنة وصفقة التبادل المقبلة بالكامل، ولن يتم العودة الى الحديث عن المفاوضات.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: القصف الاسرائيلي لم يتوقف على مدينة رفح، فيما الجيش الاسرائيلي يقوم باستهداف المواطنين الفلسطينيين في رفح، ما ادى الى استشهاد اكثر من 50 مواطنا، وصلت جثامينهم الى مستشفى ابو يوسف النجار.

وتابع: ان الغارات الاسرائيلية الاخيرة والمتكررة اسفرت عن مقتل اسيريْن من الجنود الاسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفق تصريح لكتائب القسام التي اضافت ان 8 من الاسرى ايضا اصيبوا بجروح وحياتهم في خطر.

كما اجرى مراسلنا مقابلة مع احد الاسرى الفلسطينيين الذين كانت قوات الاحتلال قد اعتقلتهم وافرجت عنه امس.

تابعوا التفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق ....

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