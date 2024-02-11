معاناة جمع الحطب باتت من المهمات الصعبة لأهالي غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

يكابد الفلسطينيون آثار العدوان في كل لحظة وفي كل يوم.. هذا العدوان الذي ما زال متواصل على قطاع غزة.. ليس بدءا بالقتل والموت وليس انتهاء بالحفاظ على الحياة.

مهمة جمع الحطب أصبحت من المهمات الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في كل يوم من أجل الحفاظ على حياتهم في ظل استمرار حالة القتل والدمار الإسرائيلي في كل قطاع غزة.

والتقت كاميرا العالم برجل من أهالي غزة أتى إلى المناطق الحدودية من أجل أن يقطع بعض الأشجار التي دمرها الاحتلال لتكون عونا لطهي الطعام أو مصدرا للتدفئة.

وقال الرجل لمراسل قناة العالم: أتيت لأجمع بعض الأحطاب لأننا مضطرين إلى طهو لإطعام أطفالنا وزوجاتنا النازحين في مدارس الوكالة في معسكر جباليا.

وأضاف أن: المناطق الحدودية هي المناطق الوحيدة التي فيها هذه الأحطاب.. فالاحتلال لم يبقي لنا لا غاز ولا بترول ولا أي وسيلة نشعلها حتى ينضج فيها الطعام.. وبالتالي نحن مضطرين للذهاب إلى المناطق الحدودية لإحظار بعض الأحطاب والطهي عليها.

ورداً على سؤال "ألا تشعر بالخطر وأنت في هذا المكان" قال: نحن في خطر منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها العدوان على غزة.. ولكننا أمام خيارات صعبة.. كل الخيارات التي موجودة أمامنا هي خيارات أصعب من بعضها البعض.. وبالتالي الخيار الوحيد هو البقاء على قيد الحياة.

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