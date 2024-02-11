مسؤول كبير يكشف: ايران حققت انجازات تكنولوجية عظيمة

العالم - خاص بالعالم

وقال نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا روح الله دهقاني فيروزابادي لقناة العالم الاخبارية: الثورة الاسلامية غيرت نظرة البلاد الى التقدم والتطور التقني، حيث كانت الحكومات الملكية على طول تاريخ ايران تعتبره بمثابة امر للتفاخر، لكن اليوم النظرة الصحيحة للتطور العلمي والتقني هي انها مصدر الثروة والقوة للمن بيملكها.

واضاف فيروزابادي خلال العقد الاخير زاد اهتمام الدول العربية الجارة مثل السعودية والامارات وقطر من اهتمامها بالعلم والتكنولوجيا، خاصة انها رأت ان جارتهم ايران قطعت اشواطا في هذا المجال، وحصلت بذلك على مصادر للثورة والقوة.

واشار الى تأكيد اعلى المسؤولين في ايران على ضرورة الاخذ بناصية العلم والتكنولوجيا، معتبرا ان عدد طلاب الجامعات والاساتذة والجامعات والفروع الجامعية والمختبرات والشركات المعرفية والمنتجات المحلية شهدت قفزة بما يقل عن مئة ضعف في ايران بالمقارنة مع ما كانت عهليه في زمن الشاه.

وتابع نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا روح الله دهقاني فيروزابادي ان قائد الورة الاسلامية الامام الخامنئي يبدي اهتماما خاصا ومتابعة كبيرة للمجالات الاعلمية والتكنولوجية ويحث علت الاكتفاء من حيث الكوادر والعلماء المتخصصين المحليين في جميع المجالات العلمية.

واوضح ان الاعلام الغربي نشر تقريرا حول اهتمام القيادة الايرانية الخاص بالتطور العلمي والتقني، وان الاساتذة الجامعيين باتوا يرغبون في العمل داخل ايران وان هذه المسيرة لو استمرت فان ايران ستشهد ثورة كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

واعتبر فيروزابادي ان هناك حركة برمجية بدأت في مجالات مختلفة في البلاد مثل البايوتكنولوجي (التقانة الحيوية) والنانو والمجالات الاقتصادية مثل الفضاء والخلايا الجذعية والصحة والطب والزراعة والغذاء والنقل ومجالات متعددة اخرى، وقد تمكنت البلاد من تحقيق انجازات عظيمة للبلاد فيها.

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