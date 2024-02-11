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مصر تحذر حماس بشأن رفح!

مصر تحذر حماس بشأن رفح!
الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مصر حذرت حماس من أنها يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع الإحتلال في غضون أسبوعين وإلا ستواصل تل أبيب عمليتها العسكرية في رفح جنوب غزة.

العالم - فلسطين

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إزعاج مصر لن يبشر بالخير بالنسبة للمفاوضات الجارية بين "إسرائيل" وحماس بشأن خطة وقف إطلاق النار التي من شأنها إطلاق سراح الاسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن خطة تل أبيب للتقدم إلى رفح تهدد بتوتر العلاقات مع مصر، حيث يشعر المسؤولون في القاهرة بالقلق من تدفق الفلسطينيين من غزة ودخول شبه جزيرة سيناء.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين المصريين حثوا مرارا وتكرارا نظراءهم الإسرائيليين على الحد من نطاق أي عملية محتملة في رفح، محذرين من أن القاهرة لديها خيار تعليق معاهدة السلام التي أبرمتها مع "إسرائيل" عام 1979.

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