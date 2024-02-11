مصر تحذر حماس بشأن رفح!

العالم - فلسطين

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إزعاج مصر لن يبشر بالخير بالنسبة للمفاوضات الجارية بين "إسرائيل" وحماس بشأن خطة وقف إطلاق النار التي من شأنها إطلاق سراح الاسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن خطة تل أبيب للتقدم إلى رفح تهدد بتوتر العلاقات مع مصر، حيث يشعر المسؤولون في القاهرة بالقلق من تدفق الفلسطينيين من غزة ودخول شبه جزيرة سيناء.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين المصريين حثوا مرارا وتكرارا نظراءهم الإسرائيليين على الحد من نطاق أي عملية محتملة في رفح، محذرين من أن القاهرة لديها خيار تعليق معاهدة السلام التي أبرمتها مع "إسرائيل" عام 1979.