إشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

الاشتباكات العنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في عدة محاور في قطاع غزة؛ وأدت إلى تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.. في ظل استعداد تل أبيب لشن عملية برية على رفح.

وأدت عمليات المقاومة إلى تدمير مئات الآليات الإسرائيلية كليا أو جزئيا، كما واصلت قصف المواقع والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، وقصف تجمعاتها العسكرية في مختلف محاور التوغل.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، أن مقاتليها قصفوا تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف الهاون غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أن مقاتليها قصفوا تمركزا لجنود إسرائيليين بعد عودتهم من مناطق اشتباك في محاور التقدم غرب خان يونس.

وفي السياق ذاتة كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين إسرائيليتين جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة.

وعرضت كتائب القسام مشاهد لطائرة 'كواد كابتر' الإسرائيلية تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال قطاع غزة.

أما فيما يخص الأسرى الإسرائيليين فقد أعلنت حركة حماس مقتل اثنين من الأسرى الإسرائيليين وإصابة ثمانية آخرين بإصابات خطيرة بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام إن أوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم؛ كما حملت العدو المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان.

وفي هذا الشأن تستمر عائلات الأسرى في الداخل الإسرائيلي المطالبة بإجراء صفقة تبادل للأسرى فورية مع حركة حماس ووقف إطلاق النار، كما يطالب المتظاهرون بشكل شبه يومي باستقالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب سوء إدارتة للحرب على غزة.

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