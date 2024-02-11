فرق الانقاذ تنتشل جثامين 100 شهيد بعد انسحاب الاحتلال من مدينة غزة

العالم - فلسطين

وكان صحفيون فلسطينيون، قد أفادو قبل 10 أيام بانسحاب قوات الاحتلال من مناطق مدينة غزة وشمال القطاع، وتراجعها إلى المناطق الحدودية من الشمال.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لعدوان الاحتلال في جميع محاور القتال، واستهداف آليات قواته المتوغلة في القطاع.

ولليوم 128 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و 173 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28176 شهيدًا و 67784 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.