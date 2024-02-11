مسيرات شعبية عالمية تندد بالعدوان على القطاع وتدعم المقاومة الفلسطينية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

بعد مرور 128 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أحرار العالم يتضامنون مع الشعب الفسطيني في القطاع.

ففي لبنان نظمت الجمعيات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني في لبنان مسيرة تضامنية مع غزة بعنوان 'طوفان لبنان نصرة لغزة وفلسطين'.

وفي كلمته بالوقفة قال ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي: "تخوض قيادات المقاومة حربا سياسية شرسة.. تلتقيان من أجل تحقيق أهداف شعبنا."

فيما قال أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات: "نحيي كل الذين يتضمنون مع فلسطين مع غزة ضد هذه الإبادة الجماعية.. على مستوى الإقليم والعالم."

وانطلقت المسيرة الحاشدة من منطقة البربير ووصولا إلى وسط بيروت، حيث مقر ممثلية الأمم المتحدة في لبنان.

وفي العاصمة المغربية الرباط تظاهر آلاف المغاربة تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني، مطالبين بإنهاء تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الإسرائيلي.

وقال نائب المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين عبد الصمد فتحي لمراسل العالم: "حج المغاربة إلى مدينة الرباط لكي يرسلوا رسائل إلى المرابطين في أرض فلسطين أنهم معهم قلبا وقالبا يساندون المستضعفين والمضطهدين والمحاربين في أرض فلسطين."

ورفعت لافتات أمام البرلمان وسط العاصمة المغربية كتب عليها 'التطبيع خيانة' و'أوقفوا المذبحة'.

وشهدت العاصمة التونسية هي الأخرى تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الصهيوني.

أوروبيا شارك حشد من مؤيدي القضية الفلسطينية في مسيرة بشوارع العاصمة الإيطالية روما تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي الفتاك على قطاع غزة، كما شهدت مدينة ميلانو هي الأخرى مظاهرة حاشدة داعمة للشعب الفلسطيني.

وخرج العشرات في مدينة أنشخدة الهولندية دعما لغزة، وفي مالمو السويدية نظم المواطنون وقفة تضامنية نصرة لغزة.

وشهدت العاصمة الألمانية برلين ثلاث مظاهرات للمطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..