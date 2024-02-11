فيديو خاص: الاحتلال يعيد اسيرة من الخليل الى غزة، لماذا؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضافت مراسلتنا نقلا عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية ان عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 اكتوبر وصل الى اكثر من 6950.

واشارت الى ان محكمة الاحتلال اصدرت اليوم قرارا بهدم منزل الاسير عبدالله مسّاد من بلدة كفردان جنوب جنين الذي يتهمه الاحتلال بأنه قدم مساعدة لمنفذ عملية حوارة التي جرت في اغسطس 2023 وادت الى مقتل مستوطنيْن اثنين.

وكان منفذ العملية اسامة بني فضل قد فجر الاحتلال منزله في نوفمبر 2023.

ومساد طالب في الجامعة ويدرس الهندسة واعتقله الاحتلال مع شقيقه من منزله.

وتابعت مراسلة قناة العالم ان نادي الاسير قال اليوم ان الاحتلال افرج عن اسيرة كان قد اعتقلها في الاول من شباط الجاري من بلدة الشيوخ قرب الخليل ويقول انها تحمل الهوية الغزية واصر على ادخالها الى غزة رغم انها من سكان بلدة الشيوخ في الخليل.

واكدت مراسلتنا ان اعتداءات المستوطنين مستمر في انحاء الضفة الغربية واليوم سجلت حالات اعتداء على مفرق بزاريا بين جنين وطولكرم.

للمزيد شاهدوا حديث مراسلتنا في جنين ....