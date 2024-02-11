الثورة الإسلامية والتأسيس لفكرة زوال الكيان

العالم – نوافذ

هي اليوم كتلك الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.. محقت نظاما مستبدا وأقامت نظام حكم شعبي.. أزالت حال الذل والمهانة ومنحت الشعب العزة والكرامة.. قضت على الضعف النفسي وأحلت محله الثقة بالنفس الوطنية.

ولأنها كذلك واجهت تهديدات وتحديات كبيرة، واجهت حربا وحضرا وحصارا، لكنها نجحت في تحويلها إلى فرص وفي المحافظة على الثورة.. بل حولت الثورة إلى ثورات وأسست في المقاومة حركات.

أدخلت مصطلح زوال الكيان في الفكر والوجدان العربي.. فكرة أثمرت نتاجا في الميدان، أصبحت هاجسا لدى القيادات والنخب السياسية في الكيان الإسرائيلي.

ثورة اسست وجاهدت لهدف واحد: أن الوجود الإسرائيلي في المنطقة هو مجرد مسألة وقت.

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "نوافذ" د.محسن صالح رئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، والشيخ جمال الدين شبيب عضو المجلس المركزي لتجمع العلماء المسلمين، والأستاذ جورج علم مدير مكتب الخدمات الإعلامية في لبنان.

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