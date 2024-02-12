اختتام الدورة الـ42 لمهرجان فجر السينمائي الدولي بالاعلان عن الفائزين

العالم - ايران

وقد افتتح رسميا مساء الأربعاء الماضي ، مهرجان فجر السينمائي الدولي الثاني والأربعين، وفي يوم الخميس ، انطلق عرض الأفلام في دار المهرجان (برج ميلاد) ودور السينما العامة، وانتهى عرض الأفلام يوم الجمعة .

وأقيم مساء الأحد ، حفل ختام مهرجان فجر السينمائي الدولي في دورته الـ42، بدار المهرجان ببرج ميلاد.

وفيما يلي اهم الاقسام في المهرجان:

*القسم الوطني

أفضل سيناريو: دبلوم فخرية لعلي ثقفي عن فيلم "برويز خان"

أفضل ممثل: العنقاء البلورية لأرسطو خوش رزم عن فيلم "صباح الاعدام"

أفضل ممثلة: دبلومة فخرية لسارة رشيدي عن فيلم "أحمد"

العنقاء البلورية لمارال بني آدم عن "بروين"

أفضل اخراج: العنقاء البلورية لبهروز أفخمي عن "صباح الإعدام"

أفضل فيلم: العنقاء البلورية لعباس نادران عن فيلم "مجنون"

*جائزة الرؤية الوطنية؛ جندي الوطن

جائزة "الشهيد القائد قاسم سليماني" الخاصة لحبيب الله ولي نجاد عن إنتاج "سماء الغرب"

*القسم الدولي

سينما السعادة

العنقاء البلورية لأفضل إنجاز فني لأنجلوس راليس عن فيلم "الاشادة في عصر السيول" من اليونان وبنغلاديش.

العنقاء البلورية لأفضل سيناريو لأليساندرو بارداني عن فيلم "أفضل قرن في حياتي"

العنقاء البلورية لأفضل مخرج لأليخاندرو روخاس وخوان فاسكيز عن فيلم "عند الوصول" من إسبانيا

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمحمود كلاري عن فيلم "صيف نفس العام" من إيران

العنقاء البلورية لأفضل فيلم لستيفان كوماندراف عن فيلم "دروس بلاجا" من بلغاريا

*البيان الشرقي

العنقاء لأفضل إنجاز فني لتاستيا جميل ممثلة فيلم "فاطيما" من بنغلاديش

العنقاء لأفضل سيناريو لنسيم باستاني عن فيلم "ظاهر" من إيران

العنقاء لأفضل مخرج لمحمد أصغري عن فيلم "سماء الغرب" من إيران

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأسخات كوتشينشيركوف عن فيلم "باورينا سالو" من كازاخستان

العنقاء لأفضل فيلم لزولجار جول يوروداش عن فيلم "حلم الشتاء" من منغوليا

*قسم الأديان

دبلوم فخرية لأفضل فيلم لمحمود كلاري عن "صيف نفس العام"

العنقاء البلورية لأفضل فيلم لداريوش ياري عن فيلم "حماس الحب"

*قسم المقاومة

دبلوم فخرية لمحمد حسين حقيقت عن "الرحلة 175"

العنقاء لأفضل فيلم لخير الله تقياني بور عن فيلم "قلب الرقة"