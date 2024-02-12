القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية بعدد من الصواريخ البحرية

العالم - اليمن

وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية في بيان متلفز: قامتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ باستهدافِ سفينةِ "ستار أَيرسStar Iris " الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحرية المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله.

وشدد على أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا،

وأكد أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ واستجابةً لواجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ.

وشدد على أن القوات المسلحة لن تتردد ـ وبعون الله تعالى ـ في تنفيذ المزيد من العمليات رداً على الجرائم الصهيونية بحقّ إخوانِنا في قطاع غزة وكذلك رداً على العدوان الأمريكيّ البريطانيّ المستمرّ على بلدِنا العزيز.