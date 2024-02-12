احياء ذکری انتصار الثورة في ايران وحماس تحذر الاحتلال من اجتياح رفح

العالم - بانوراما

وفي كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى انتصار الثورة في طهران دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى طرد كيان الاحتلال من الأمم المتحدة بسبب جرائمه في غزة ونقضه للقرارات الصادرة عن المنظمة الدولية.

كما أكد أنّ الثورة الإسلامية ستواصل مسيرتها ونهضتها رغم كافة التحديات والمؤامرات التي يحيكها الأعداء.

وفي محور أخر، وتطرق برنامج بانوراما الی تصريح لمصدر قيادي في حركة حماس يؤکد ان أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية بقطاع غزة يعني نسف مفاوضات التبادل.

ومع دخول العدوان على غزة يومه الثامن والعشرين بعد المئة، تكثف قوات الاحتلال استهداف مدينة رفح، التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من مليون وثلاثمئة ألف نازح فلسطيني وسط التحذيرات من مغبة اقتحامها والكارثة الإنسانية المتوقعة هناك.

هذا ويبث برنامج بانوراما كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، على شاشة قناة العالم، ويمکنکم مشاهدة الحلقة کاملة في الفيديو المرفق..