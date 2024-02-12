غزة.. طبيب يودع زميله يخاطب الدول العربية: حسبي الله عليکم!

العالم - خاص بالعالم

وأفادت مراسلة العالم ان الليلة الماضية كانت ليلة المجازر علی قطاع غزة بشكل عام وعلی رفح وديرالبلح بشكل خاص، فقد قرر الاحتلال الاسرائيلي تكثيف الضربات الجوية علی رفح وديرالبلح.

وأشارت مراسلة العالم الی جثامين شهداء علی الارض مؤكدة انها ضحايا مجزرة ارتكبها الاحتلال صباح اليوم الإثنين في شارع البركة بدير البلح.

وتابعت ان المجزرة شملت 15 شهيداً من عائلة القهوجي وهي عائلة أحد الاطباء الذي عاد لبيته لاستراحة ليوم واحد، لكن الاحتلال استهدفه وعائلته فاستشهد مع أفراد عائلته.

وقال أحد زملاء الشهيد لقناة العالم: "حسبنا الله ونعم الوكيل، اسرائيل تصر علی ارتكاب المجازر، لقد درسنا تاريخ المغول، وتاريخ الانجليز وتاريخ التتار ولم يفعل أحد من هؤلاء ما فعلته وتفعله اسرائيل في قطاع غزة".

وأوضح ان "كل مشاكل الكوكب موجودة في غزة، فالقطاع يعاني من الدمار والخراب، والمجاعة والمجازر والاوبئة والامراض وقتل الاطباء والخ"..

وأكد ان أطباء غزة أصبحوا لا يشكون همهم الا لله، فقد طالبوا علی مدی خمسة شهور جميع الدول وجميع الدول الاسلامية وجميع الدول العربية بمساعدات ومستشفيات ميدانية ومعدات طبية فلم تصل الی غزة غير أكفان.