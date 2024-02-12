الضفة الغربية تشيع فتی امريكي الجنسية وتدفن شهيداً بعد منتصف الليل

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل نقلاً عن نادي الاسير ان قوات الاحتلال الاسرائيلي شنت عمليات دهم وتفتيش لمنازل الضفة الغربية، وقامت باعتقال 35 مواطن فلسطيني.

وقال مراسل العالم ان أهالي بلدة بدو في رام الله سيشيعون اليوم جثمان الفتی الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الاميركية اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي عليه النار وأوقعته شهيداً.

وأصيب توفيق حافظ عجاق 17 عاماً برصاصة في رأسه، وكان قد عاد إلى فلسطين قبل عام ونصف، ليستقر في المزرعة الشرقية.

وأشار مراسل العالم الی تشييع جثمان شهيد في بيت لحم، اعدمته قوات الاحتلال باطلاق 20 رصاصة عليه وهو بالقرب من منزله. واشترط الاحتلال تسليم جثمانه الی اهله في حالة دفنه بعد منتصف الليل.

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