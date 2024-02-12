شاهد.. أسلوب غـزة في إعلان جدارتها بالحياة

العالم - خاص بالعالم

مصادر إعلامية إسرائيلية أفادت بتعرض جيش الاحتلال لكمين وصفته بالكبير والمحكم نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة ما أودى بحياة أكثر من أحد عشر جنديا اسرائيليا.



هيئة البث الإسرائيلية أكدت إن جيش الاحتلال يعاني وضعا صعبا في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير في وقت تواصلت فيه الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.



بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحدث الأمني الذي وقع جنوب شرق خان يونس كان بصورة كمين محكم، فيما استغرق نقل القتلى والجرحى ساعات.



إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين وإصابة ضابطين آخرين وجندي بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.



وأفاد موقع الجيش الإسرائيلي إن اللواء عدي الدور من حيفا، مقاتل بوحدة ماجلان، ولواء الكوماندوز والمقدم ألون كلاينمان من تل أبيب قتلا بقصف مضاد للدبابات غرب خان يونس.



بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابطان آخران وجندي من وحدة ماجلان بجروح خطيرة في المعركة جنوب قطاع غزة.



وكانت كتائب القسام قد أكدت في بيان عسكري أن مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 150 جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة.



يذكر أنّ المقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل التصدي للقوات الإسرائلية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 564 ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من2840 آخرين حسب اعتراف جيش الاحتلال وما يزيد عن 6500 مصاب حسب تقارير المستشفيات الاسرائيلية إضافة إلى تدمير مئات الآليات ودك تحشدات الجيش العسكرية في مختلف محاور التوغل.