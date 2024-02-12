استشهاد المعتقل الإداري محمد الصبار نتيجة إهمال طبي إسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

الشهيد محمد الصبار أخر شهداء الحركة الأسيرة من الخليل، الذي كان ضمن آلاف المعتقلين الإداريين داخل سجون الاحتلال، استشهد بسبب الإهمال الطبي، اذ كان يعاني من وضع صحي صعب ولم يقدم له العلاج كباقي الأسرى الذين يعانون من ظروف غاية في الصعوبة وغير مسبوقة، العائلة اتهمت إدارة السجون بقتله واحتجاز جثمانه في مخالفة واضحة لكل الأعراف والقوانين.



آخر إحصائية صدرت عن مؤسسات الأسرى، تحدثت عن نحو 3400 أمر اعتقال بعد السابع من أكتوبر وهو ما يعد تحولا بارزا على صعيد عمليات الاعتقال في الضفة الغربية مقارنة بالسنوات السابقة وكانت النسبة الأعلى في تشرين الثاني نوفمبر حيث بلغت 1120 أمرا.

وقال منقذ أبو عطوان مدير هيئة شؤون الأسرى في شمال الخليل:"باعتقادي ان عملية الاعتقال الاداري بهذه الاعداد الكبيرة هي خطوة استباقية قامت بها حكومة الاحتلال تحسبا لقيام الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية بعملية اسناد ومؤازرة سواء كان ذلك من خلال مسيرات او اعتصامات او اعمال مقاومة ضد سلطات الاحتلال".



الإحصائية أشارت أيضا أن عدد الالأطفال المعتقلين إداريا بلغ 40 طفلا و11 أسيرة و21 صحفيا.

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