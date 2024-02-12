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الاحتلال يستغل الحرب على غزة لتوسيع الاستيطان في الضفة والقدس 

الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

إبادة على خط القدس تزامنا مع الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات الاستيطان في الضفة والقدس بينما العالم مشغول بالحرب على غزة. 

العالمخاص بالعالم

تقارير كشفت أن حكومة الاحتلال تعمل على إقامة حي استيطاني يشمل ستمئة وخمسين وحدة استيطانية بالقرب من بلدة أم طوبا، جنوب شرقي القدس.

التقارير أضافت أنه بعد يومين فقط من عملية طوفان الأقصى، أقرت سلطات الاحتلال خطة لتوسيع الاستيطان عبر إقامة حي استيطاني جديد يحمل اسم كدمات تسيون، داخل حي رأس العمود.

لجان التخطيط الإسرائيلية قدمت منذ السابع من أكتوبر، سبع عشرة خطة تفصيلية للاستيطان في القدس، ما يعادل 8434 وحدة استيطانية. حيث استغلت حكومة بنيامين نتنياهو الحرب على غزة وبدأت بتنفيذ أربعة مشاريع استيطانية شرقي القدس.

أعداد المستوطنين في الضفة زادت بنسبة ثلاثة بالمئة في العام الماضي، حيث ارتفع عددهم الى أكثر من 517 ألف مستوطن، فيما زاد عدد المستوطنات إلى أكثر من مئة وست وسبعين مستوطنة ومئة وست وثمانين بؤرة استيطانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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