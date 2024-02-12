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رفح تحت الإبادة الإسرائيلية.. متنفس اقتصادي ومأوى لآلاف النازحين

الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

إلى رفح؛ يتوسع مشهد الإبادة في غزة؛ هذه المدينة التي احتضنت أكثر من نصف سكان قطاع غزة النازحين بسبب العدوان الوحشي؛ أصبحت كغيرها من المناطق تحصي أعداد ضحايا المجازر. بالرغم من كل التحذيرات الدولية.

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تكتظ رفح باكثر من مليون وثلاثمئة الف نازح وفق أرقام الأمم المتحدة، يشكّلون أكثر من نصف سكان القطاع البالغ نحو مليونين واربعمئة الف شخص، يواجه هؤلاء أقسى أنواع الأزمات الإنسانية.

وقد حذرت الأمم المتحدة من وضع كارثي، في حال أقدمت سلطات الاحتلال على تنفيذ تهديدها باجتياح المدينة عسكريا. وقالت انها تواجه تواجه ضغوطا هائلة من أجل وضع خطة تهدف إلى مساعدة ما يزيد عن مليون نازح فلسطيني في رفح.

وتعاني المدينة على المستوى الصحي، فلا يوجد فيها إلا عدد قليل من المستشفيات، وجميعها تعاني من نقص الإمدادات الطبية وغياب الكهرباء ومصادر الطاقة، ما يؤثر على قدرة الأطباء والفرق الصحية في توفير العلاج ومراعاة المرضى.

وتشرح وكالة الأونروا في تقرير لها الاوضاع المعيشية ونسب البطالة والفقر في مخيم رفح؛ وتعتمد نسبة كبيرة من السكان على برنامج الأونروا للمساعدات الغذائية والنقدية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تسعين بالمئة من المياه المتاحة لسكان المخيم غير صالحة للاستهلاك البشري، وهو ما يؤثر سلباً على الصحة والنظافة.

المدينة التي تقول الاونروا ان ما يميزها هو الاكتظاظ وقلة المساحة المخصصة للعيش؛ كانت متنفسا اقتصاديا فضلا عن كونها مأوى لآلاف النازحين؛ وذلك عبر تصدير القرنفل يشكل عنصراً أساسياً في اقتصاد مخيم رفح قبل الحصار.

ومع ذلك، منذ بدء الحصار في يونيو/حزيران عام الفين وسبعة، لم يُسمح إلا بتصدير عدد قليل من شحنات القرنفل من قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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