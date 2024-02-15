الإحتلال يقول إنه يستعد لخوض حرب ضد حزب الله في لبنان

العالم – خاص بالعالم

المقاومة اللبنانية صعدت هجماتها على مواقع جيش الاحتلال، حيث أعلنت استهداف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر.

كما استهدفت موقع الرادار التابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهبة وتحقيق إصابات مباشرة.



هذا وأطلقت المقاومة صليتي صواريخ باتجاه إصبع الجليل حيث بلغ عدد صواريخ الصلية الثانية خمسة وعشرين صاروخا. كما تم اطلاق مسيرات انقضاضية باتجاه المنطقة، حيث قالت المقاومة إن الميرات دخلت أجواء إصبع الجليل استهدفت مواقع فيها.



من جانبه قالت وسائل إعلام عبرية إن دوي انفجارات سمع في كريات شمونة ومستوطنتي شوميرا وزرعيت في الجليل الغربي.



هذا وزعم رئسي أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ان جيشه يحقق إنجازات في مواجهة لمقاومة في لبنان. هاليفي قال إن جيشه يستعد لخوض حرب في المنطقة الشمالية، زاعما أنه سيتم إعادة المستوطنين الى مستوطنات الشمال بعد المواجهة مع المقاومة.

التصعيد الإسرائيلي على جبهة لبنان يأتي في سياق سعي الاحتلال لإشعال الجبهة الشمالية، تزامنا مع التهديد بشن عدوان على مدينة رفح جنوبي غزة، وذلك من أجل الضغط على المقاومة في وقت تقول دول اقليمية وغربية ان مفاوضات تجري للوصول الى صفقة في قطاع غزة.

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