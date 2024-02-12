بالصورة/كلب يعض وزير الخارجية الأوكراني ويترك جروحا غائرة

العالم- اوروبا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه تعرض للعض من كلب ضخم لا يعرف من هو صاحبه.

وأشار الوزير الأوكراني، إلى أنه تعرض للحادث عندما كان يتنزه مع أفراد من جماعته.

وأضاف الوزير كوليبا: "كلب كبير الحجم، كان يسير طليقا بدون لجام، هاجم جماعتي أثناء التنزه، وفي الوقت نفسه هاجمني".

ونوه الوزير الأوكراني، بأنه اضطر للذهاب إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج اللازم له.

وأرفق منشوره هذا، بصورة لساق ملطخة بالدماء وعليها آثار عض.

ولم يحدد كوليبا، مع من كان يتنزه عندما تعرض لهجوم الكلب الغريب، هل كان مع مجموعة من الناس أو الكلاب.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن لديه عدة كلاب. وذكر الوزير، عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة، أن عائلته قد غادرت البلاد فور بدء القتال، بما في ذلك زوجته وابنه وابنته وكلابه.