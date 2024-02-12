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تشاهدون الليلة في  برنامج بانوراما..

مستجدات العدوان الإسرائيلي على رفح.. والإستيطان في القدس

مستجدات العدوان الإسرائيلي على رفح.. والإستيطان في القدس
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، استشهاد أكثر من 100 شخص أغلبهم من الاطفال والنساء في عدوان إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

العالم - بانوراما

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن طيران الاحتلال شن عشرات الغارات على مناطق في وسط المدينة، مستهدفا منازل للمدنيين ومساجد، ما أدى إلى استشهاد وجرح المئات.

هذا وحملت حركة حماس الرئيس الاميركي جو بايدن مسؤولية إمعان الاحتلال في ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وكان عضو المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس أكد أن جيش الاحتلال سينفذ عملا عسكريا في رفح، فيما حذرت دول عديدة والأمم المتحدة من كارثة في حال شن الاحتلال هجوما على المدينة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول:بينما ينشغل العالم بالحرب الإسرائيلية على غزة، تقوم حكومة الاحتلال بتوسيع الستيطان في الضفة الغربية والقدس، حيث كشفت مصادر أن سبع عشرة خطة استيطانية قدمت للحكومة في القدس.

إضافة إلى ذلك، أقرت حكومة الاحتلال إقرار بناء حي استيطاني يشمل ستمئة وخمسين وحدة استيطانية جنوب شرقي القدس.

كل ذلك يخدم خطة بنيامين نتنياهو لتهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة بشكل قسر ي وإنهاء القضية الفلسطينية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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