بالفيديو.. صاعقة تقتل لاعبا في الملعب

العالم- حوادث

حسب التقارير الواردة من وسائل الإعلام المحلية والتواصل الاجتماعي، فإن الواقعة حدثت خلال مباراة بين فريقي “سوبانغ” و”إف إل أو” على ملعب سيليوانغي باندونغ، رغم جهود الفريق واللاعبين لإسعاف الضحية على الفور، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أمام صدمة باقي اللاعبين وفقاً لسكاي نيوز عربية.

هذا الحادث المأساوي يسلط الضوء على التحديات والمخاطر التي يمكن أن يواجهها الرياضيون أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية في ظروف غير متوقعة، ويشير إلى أهمية اتخاذ إجراءات أمان فعّالة لحماية الرياضيين من مخاطر الظواهر الجوية.