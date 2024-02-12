شاهد.. فتى فلسطيني استشهدت والدته و14 شخصا من عائلته أمام عينيه

العالم - فلسطين

وافادت مراسلتنا ان الفتى مشى مسافة طويلة جدا للوصول للنقطة الطبية لكي ينجو بنفسه وحيدا إلى أن رآه صدفة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني ونقله لمستشفى شهداء الأقصى.

وفي مستجدات حرب الابادة الجماعية التي يشنها الكيان الاسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات هناك راح ضحيتها 164 شهيدا و200 جريح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول اليهم.

كما استشهد 7 فلسطينيين واصيب 14 آخرون برصاص قناصة إسرائيليين في ساحة مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ العدوان على غزة إلى 28340 شهيدا وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين.