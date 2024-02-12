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افتتاح معرض طهران الدولي للسياحة برعاية رئيس الجمهورية

افتتاح معرض طهران الدولي للسياحة برعاية رئيس الجمهورية
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي وبحضور امين عام منظمة السياحة العالمية تم صباح يوم الاثنين افتتاح المعرض الدولي السابع عشر للسياحة والصناعات ذات الصلة، في المقر الدائم لمعارض طهران.

العالم - ايران

وفي كلمته خلال مراسم الافتتاح ، اكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ضرورة تطوير وتنشيط قطاع السياحة باعتباره محركا ومسرعا للاقتصاد، داعيا المسؤولين المعنيين للعمل على تسهيل حضور السياح في البلاد.

وقال رئيسي: السياحة هي واحدة من أهم القضايا في المجال الاقتصادي، فهي مسرع لاقتصادات الدول وإن تأكيد الحكومات على تنمية وتنشيط السياحة في بلدانها يرجع إلى أنها تعمل كمحرك ومسرع اقتصادي.

واضاف: لو أردنا ألا يكون اقتصادنا احادي الانتاج وان لا نعتمد فقط على النفط، فإن احد المجالات المهمة هو قطاع السياحة. فالاهتمام بالاقتصاد السياحي يخرجنا من احادي الانتاج وينشط الدخل من هذا القطاع.

ويقام معرض طهران الدولي للسياحة في الفترة من 12 الى 15 فبراير الجاري. حيث تم تخصيص يوم 12 فبراير لخبراء السياحة والناشطين في هذا القطاع وبامكان الجمهور زيارة المعرض خلال الفترة من 13 الى 15 منه.

ويشارك في هذا المعرض ممثلون وناشطون في القطاع السياحي من 11 دولة وهي: روسيا، تركيا، ماليزيا، إندونيسيا، فنزويلا، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام، طاجيكستان، زيمبابوي، تنزانيا.

كما ينظم معرض طهران الدولي للسياحة برامج تعليمية لتبادل الخبرات في مجالات السياحة المتخصصة.

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