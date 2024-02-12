شاهد/هذه ليست موسكو.. بلد عربي بأجواء اوروبية باردة!

العالم- الامارات

وقد قامت وزارة الداخلية الاماراتية بإرسال رسائل تحذيرية بلغات متنوعة تطلب تجنب أماكن الأودية وتجمعات المياه.

وصلت الرسالة التحذيرية إلى الهواتف المحمولة مع تسجيل صوتي للتنبيه، حيث دعت إلى تجنب مناطق الأودية وتجمعات المياه، والحذر من جريان السيول.

كما أشارت إلى ضرورة اتباع إرشادات الجهات المختصة واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وشهدت العاصمة أبوظبي ومدينة العين تأثيرات الثلوج وحبات البرد، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر تلك الظروف الجوية، وأظهرت بعض الصور تضرر بعض المركبات في هذه المناطق.

وتجاوب المواطنون مع هذه الظروف الجوية المميزة بنشر مقاطع مصورة تُظهر لعبهم بالثلج، فيما شهدت مدينة العين غمرًا للطرقات بفعل الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد، حيث غرقت بعض السيارات في المياه.











