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وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره القطري في الدوحة

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره القطري في الدوحة
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، عصر اليوم الاثنين في الدوحة، رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر "الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني".

العالم - ايران

وافادت وكالة ارنا، ان الوزيرين الايراني والقطري، استعرضا في لقائهما اليوم، الازمة الراهنة في قطاع غزة.

وورد في هذا الخبر ايضا، بان اللقاء بين "امير عبداللهيان" و"ال ثاني" في الدوحة، تناول العديد من المحاور، بما في ذلك تهيئة الارضية المناسبة لتفعيل وقف اطلاق النار الدائم، وتوقف الهجمات والجرائم الصهيونية وايصال المساعدات على وجه العجالة الى الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

علما ان الدوحة شكّلت المحطة الثالثة والاخيرة من زيارة وزير الخارجية الايراني الحالية للمنطقة، والتي بداها الجمعة (8 شباط / فبراير الحالي) بالعاصمة اللبنانية بيروت مرورا بدشق.

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