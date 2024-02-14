هل تغير 'صفد' معادلة الحرب في الأرض المحتلة؟

العالم - بانوراما

واستهدفت قاعدة القيادة الشمالية في مدينة صفد. وقام طيران الاحتلال بغارات على جنوب لبنان ما ادى الى استشهد اربعة مدنيين بينهم امرأة وولداها واصابة احد عشر اخرين. واستهدفت الغارات المناطق المدنية بشكل مباشر.

ويناقش البرنامج مع ضيوفه الأسئلة:

ـ استهداف صفد من لبنان.. ماهي دلالات هذا الاستهداف في الزمان والمكان؟

ـ من الناحية الاستراتيجية..أهمية الضربة التي وجهتها المقاومة في لبنان الى كيان الاحتلال من ناحية الدقة والهدف؟

ـ هجوم صفد ..هل تعتقد انه جس نبض من قبل المقاومة اللبنانية ام انها ماضية في مشروعها الخاص في هذه المعركة؟

ـ هل من علاقة بين استهداف صفد والهجوم الذي يقوم به الاحتلال على رفح..تصعيد بتصعيد؟

ـ رد الاحتلال حتى اللحظة..كيف تابعته ..الا يدل على تخبط خاصة وان الضحايا هم من المدنيين؟

ـ هل نشهد في الساعات المقبلة تصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان . وما هو سقف هذا التصعيد؟

ـ هل يمكن ان تتطور الامور الى حرب شاملة كما تدعو الى ذلك شخصيات بارزة في كيان الاحتلال؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.