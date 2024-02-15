مواطن فلسطيني يودّع أفراد أسرته في الثلاجات بعد قصف مخيم النصيرات

العالم – خاص بالعالم

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يؤوي نازحين بعدة صواريخ، فاستشهد على الأثر 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال.

الخيام لا تحمي هؤلاء النازحين الفلسطينيين وهذه النازحة الفلسطينية كانت في خيمة وقت قصف الاحتلال المنزل المجاور لها حيث اصيبت باصابات بالغة.

كما وصل عدد كبير من الشهداء الى مستشفى شهداء الاقصى معظمهم من الاطفال.

ورصدت كاميرا العالم مواطنا فلسطينيا وهو يودّع جميع افراد اسرته في الثلاجات بعد قصف مخيم النصيرات وهذه احدى المجازر الاسرائيلية في هذا المشهد القاسي، ومع ذلك كما وعد هو صابر وصامد.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 87 شهيدًا، و104 جرحى، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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