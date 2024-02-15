خطة أمريكية لإعلان هدنة في غزة يتلوها تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة

العالم – خاص بالعالم

وبينما يدور الحديث عن طرح الادارة الامريكية والعرب لاسماء لتخلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يصر الرجل على تعيين نائب له بالاضافة الى استعداده لتكليف رئيس حكومة اقتصادي لادارة الملف الداخلي ، لكن ما لم تجب عليه الخطة الامريكية هو دور المقاومة التي مازالت صاحبة اليد العليا على الارض في غزة.

وقال اشرف عكة الخبير الاستراتيجي:"الخطة العربية الاسلامية للسلام يجب ان تفضي بالضرورة الى حل عادل شامل للقضية الفلسطينية على اساس الشرعية الدولية وعبر مؤتمر دولي للسلام بجدول زمني محدد ينهي هذا الاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

لكن الخطة الامريكية التي مازالت عبارة عن افكار ولم تصل الى مرحلة التنفيذ تواجه رفضا اسرائيليا ليس من اليمينيين فقط ولكن حتى من الذين تراهن عليهم ادارة بايدن.

فبينما راى وزير المالية الاسرائيلي سموطرتش ان اقامة دولة فلسطينية يعني خطرا امنيا على وجود الكيان من جهته اعتبر زئيف اليكن من حزب غانتس ان اقامة دولة فلسطينية يعني تكرار سيناريو سبعه اكتوبر في الضفة الغربية

وقال ابراهيم ربايعة، استاذ العلاقات الدولية:"تبقى العقدة الاساسية هي الموقف الاسرائيلي وكل ما تحول وكل ما حدث على الارض في الضفة الغربية تحديدا خلال العقود الثلاثة الماضية، عمليا ليس من الممكن انفاذ دولة فلسطينية في ظل وجود ما يشبه دولة مستوطنين في الضفة الغربية وبدون قرار دولي يضغط على "اسرائيل"، وحتى اللحظة لا يوجد هذا القرار، وان الولايات المتحدة الامريكية حتى على مستوى وقف العدوان لم تستخدم ادواتها للضغط".

العقبة الكبرى في وجه كل الحلول هي تل ابيب لكن من يجرأ ان يرفع صوته بذلك.

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