مراسل العالم :الإحتلال حوّل مجمّع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان سابق، إن "الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مجمع ناصر الطبي وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه، ويستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين ويجرف المقابر الجماعية داخل المجمع".

وبيّن مراسلنا أن القوات الإسرائيلية "تجبر ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح القسري من المجمع تحت القصف والتهديد".

وقال بأن "(قوات) الاحتلال طلبت من إدارة المجمع نقل كل المرضى، بمَن فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة، إلى مبنى ناصر القديم، وبينهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي".

وأوضح مراسلنا ان الاحتلال يجبر كل من في مستشفى ناصر على اخلاء الطابق الثاني وقال مراسلنا بان الاحتلال يركز بالقصف على المناطق الشرقيه لمدينه رفح التي يواصل تهديداته بشن عملية عسكرية كبيرة ضدها.

لافتا إلى أن المقاومة تواصل المواجهة مع قوات الاحتلال في كل محاور القتال.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

التفاصيل في الفيديو المرفق