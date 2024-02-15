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مقرر أممي يتهم الإحتلال باستخدام التجويع سلاحا لإيذاء وقتل المدنيين

الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

يمضي الاحتلال الإسرائيلي في سياسة القتل وتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة عله يحقق الحد الأدنى من الأهداف التي أعلن عنها مخلفا أكثر من28660 شهيدا، و 68395جريحا.

العالمخاص بالعالم

وزارة الصحة الفلسطيينية في غزة كشفت أن جيش الاحتلال ارتكب تسع مجازر خلال 24 ساعة راح ضحيتها عشرات الشهداء وأكثر من 100 جريح، كما استشهد15 شخصا جراء قصف اسرائيلي في النصيرات وسط القطاع.

إلى ذلك بدأ جيش الاحتلال مرحلة جديدة من الحرب والتهجير في القطاع، مع استهداف المرافق الصحية حيث اقتحمت قواته ساحة مجمع ناصر الطبي في خانيوس جنوبي القطاع وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأطلقت النار نحو أقسام المجمع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المرضى. كما تعرض محيط مستشفى الأمل ومناطق أخرى في خانيونس لقصف عنيف، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى أضرار كبيرة في المستشفى.

وفيما يخص الوضع الإنساني في قطاع غزة اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء (مايكل فخري) الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الجوع سلاحا لإيذاء وقتل المدنيين في غزة.

وقال إن سكان القطاع باتوا يشكلون حاليا ثمانين بالمئة من مجموع الأشخاص الذين يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثي في جميع أنحاء العالم.

وأضاف المقرر الأممي أن واحدا من كل4 أشخاص من سكان غزة) يتضور جوعا موضحا أن 'العالم لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية مثل هذه المجاعة السريعة والكاملة للسكان المدنيين.

التعنت الإسرائيلي يأتي رغم التحذيرات الأممية والعالمية من كارثة انسانية نتيجة الهجوم البري المحتمل على رفح، ومطالبات بوقف فوري لإطلاق النار بغزة لأغراض إنسانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق

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