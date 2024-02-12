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الخارجية الروسية: الغرب يريد تحويل أوكرانيا إلى شركة عسكرية دولية

الخارجية الروسية: الغرب يريد تحويل أوكرانيا إلى شركة عسكرية دولية
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن سفير المهام الخاصة المتعلقة بجرائم نظام كييف في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك أن الغرب يريد تحويل أوكرانيا إلى شركة عسكرية دولية خاصة.

العالم-اوروبا

وقال ميروشنيك: "يتم تحويل أوكرانيا إلى شركة عسكرية دولية خاصة".

وأكد أن قانون التعبئة ما هو إلا "جزء بسيط" من هذا التحول.

وأشار إلى أن المهمة تتمثل في استخدام اقتصاد البلاد ولوجستياتها ومجالها الاجتماعي باعتباره "موردا عسكريا" قادرا على أداء مهمة محددة مثل خلق مشاكل لروسيا.

وأضاف أنه يجري تحويل أوكرانيا ببساطة "إلى آلة عسكرية" أما مصالح الأوكرانيين "فلا تهم أحدا على الإطلاق".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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