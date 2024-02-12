في لقاء ملك الاردن…بايدن يؤكد استمرار الرد الأمريكي في العراق وسوريا

العالم-الامریکیتان

وأكد بايدن، أن بلاده تعمل على اتفاق لتحرير الرهائن من شأنه أن يؤدي إلى فترة هدوء تستمر ستة أسابيع على الأقل.

وأعرب بايدن عن معارضة الولايات المتحدة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا، مشددًا على أنه «لا ينبغي بدء عمليات عسكرية في رفح بدون خطة موثوقة بشأن المدنيين».

وحول العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، والتي تكثفت مؤخرًا، قال الرئيس الأمريكي: «إن الرد الأمريكي في العراق وسوريا سيستمر».

من جانبه، قال الملک الأردني الملك عبدالله الثاني، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، إن الحل الوحيد للأمن في المنطقة عبر حل الدولتين الفلسطينية و"الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه «لا يمكن قبول الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة».

وبينما أكد أن بلاده تريد وقف إطلاق النار الآن في قطاع غزة، شدد على أنها مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة من أجل السلام.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين رئيسي البلدين في العاصمة واشنطن، على هامش زيارة يجريها الملک الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.