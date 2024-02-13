إطلاق نار في نيويورك يؤدي الى مقتل شاب وإصابات بينهم طفلين!

العالم - الأميركيتان

وفي التفاصيل، ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية مصادر الشرطة أن أحد الضحايا، رجل يبلغ من العمر 34 عاما، نقل إلى مستشفى سانت بارناباس حيث أُعلن عن وفاته.

بالإضافة إلى ذلك، أُصيب رجل يبلغ من العمر 28 عاما في ذراعه اليمنى، وأُصيبت امرأة تبلغ من العمر 29 عاما في الوجه والرقبة، وأُصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما في الفخذ والأذن.

وأضافت وسائل إعلام أمريكية أن فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا أصيبت بجروح في قدمها، وإلى جانب تعرض رجل يبلغ من العمر 71 عاما أيضا للإصابة.

ووصفت حالة الإصابات بـ المستقرة، وهم في مستشفيات مختلفة.

وأفاد شهود عيان بوجود نحو عشرة أشخاص في المحطة عندما سُمعت الطلقات، بما في ذلك الأطفال.

وقال رئيس شرطة النقل في المدينة أنه "عندما دخل القطار إلى محطة ماونت إيدن، فتحت الأبواب وأخرج واحد على الأقل من الأفراد في تلك المجموعة أو في المجموعتين مسدسا وأطلق النار، وتم إطلاق المزيد من الرصاص أثناء وجودهم على المنصة، وهناك وقتها ومكانها تمت إطلاق النار على الضحايا".

وأضاف " أن البحث جار عن مشتبه على الأقل، مؤكدا أنه لم يتم اعتقال أي شخص".