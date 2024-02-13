كيف رد حزب الله على المقترح الفرنسي حول جنوب لبنان؟

العالم- لبنان

وقال القيادي في حزب الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، إن "إسرائيل ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط، وذلك رداً على مقترحات فرنسية بشأن جنوب لبنان".

وقدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع "إسرائيل" والتوصل لتسوية بشأن الحدود، وذلك بحسب وثيقة تدعو قوات المقاومة بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود.

وقال أربعة مسؤولين لبنانيين كبار وثلاثة مسؤولين فرنسيين إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سلم الوثيقة الأسبوع الماضي، لكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهي أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى بيروت خلال أسابيع من الوساطة الغربية.