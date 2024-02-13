بالفيديو.. تواصل ارتفاع اعداد الشهداء والجرحى في مجمع ناصر الطبي

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واضاف ان في المناطق الغربية تحديدا قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منازل المواطنين ودمرت مربعات سكنية. مشيرا الى ان جيش الاحتلال يسعى ترك اكبر قدر ممكن من الدمار.

واوضح ان مجتمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس محاصر بالدبابات الاسرائيلية وهناك انقطاع في التيار الكهربائي بسبب نفاذ السولار الخاص بالمولدات التي تقوم بتشغيل مجمع ناصر الطبي وامداده بالكهرباء ما ادى الى استشهاد مريضة.

وتابع ان اعداد الاصابات والشهداء في حالة ارتفاع وسط استمرار اطلاق النار على السكان والنازحين في ساحة مجمع ناصر الطبي.

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