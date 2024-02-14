فيديو خاص: قراءة في مواقف الأمين العالم لحزب الله وثبات جبهات المساندة

العام - مع الحدث

ما أهمية قوله للعدو بان من يهدد بتوسيع الحرب نحن سنوسها واذا شنت الحرب علينا سيكون لديكم مليونان نازح من الشمال وليس مئة ألف؟

كيف يقرأ الاحتلال كلامه أنه ليس في موضع فرض الشروط على المقاومة بل هو الضعيف المهزوم وداعيا الفريق اللبناني لوضع شروط اضافية غير تنفيذ القرار 1701؟

ما أهمية ثبات مقاومة غزة على مواقفها رغم الضغوط العسكرية الممارسة عليها لتقديم التنازلات؟

هل بات الاحتلال متمسكا بالحرب للحرب في غزة ويجعل من ورقة رفح ورقة للمساومة كما يحصل في القاهرة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من المستشار في العلاقات الدولية خالد قاسم حدرج الخبير بالشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات.

لمتابعة معطيات الحوار تابع الفيديو المرفق..